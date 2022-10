Enseignement supérieur: Pourquoi le SAES va déposer un préavis de grève, ce lundi

Le nouveau bureau du Syndicat autonome de l’enseignement supérieur (SAES) sonne la fin de la récréation. Face à la presse le samedi 29 octobre, au restaurant de l’UCAD, il a invité tous ses militants à rester mobilisés et compte déposer un préavis de grève, ce lundi, car regrettant l’absence de réaction du gouvernement aux multiples appels à la négociation.





En effet, les syndicalistes ont égrené un chapelet de doléances que l’Etat peine à satisfaire. Le SAES exige l’achèvement et l’équipement des infrastructures sociales et pédagogiques dans les différentes universités pour un déroulement des enseignements/apprentissages dans un climat apaisé. Sans la livraison imminente des infrastructures, les universités ne peuvent accueillir l’afflux des nouveaux bacheliers. L'organisations syndicale demande aussi la prise en compte des enseignants-chercheurs et chercheurs des universités dans la revalorisation généralisée des salaires décidée par le Président de la République pour soutenir le pouvoir d’achat des agents de l’Etat dans un environnement marqué par une inflation aiguë.





En sus, il exhorte le Fonds national de retraite (FNR), conformément à la réforme sur la retraite de 2018, à appliquer la pension de réversion aux conjoint.e.s des enseignants-chercheurs et chercheurs décédés après avoir servi dignement l’université publique sénégalaise. Ce, tout en exigeant le recrutement massif de personnel d’enseignement et de recherche pour améliorer la qualité de l’enseignement supérieur. «A l’échelle nationale les vacataires représentent plus de 70% du personnel enseignant. Compte non tenu des vacataires, l’université sénégalaise est très loin de la norme de l’UNESCO qui est de 1/20 pour le taux d’encadrement », dit-il. «Nous rejetons à nouveau la dernière version du guide d’évaluation des enseignants-chercheurs et chercheurs du CAMES dont l’entrée en vigueur en 2024 n’est pas de nature à favoriser l’émergence de l’université africaine. Pour mémoire, le SAES, dans une synergie syndicale sous-régionale, avait conduit à la révision de la première mouture dudit guide en 2021. Et, nous demandons d’une part, au MESRI de procéder à l’envoi rapide des textes de gouvernance de la recherche proposés par la commission technique paritaire depuis avril 2021aux universités pour avis et observations avant toute validation définitive et, d’autre part, de financer la recherche », ont-ils indiqué dans leur déclaration. Avant de poursuivre: « Nous dénonçons vigoureusement les tentatives de spoliation foncière observées dans les universités dont la dernière en date est celle de l’ESEA et recommande l’identification, l’élargissement et la sécurisation du domaine universitaire pour se prémunir du manque de scrupule des prédateurs fonciers et condamnons le dilatoire dans la mise en place des organes de gouvernance des universités conformément au Décret n°2020-979 fixant les règles d’organisation et de fonctionnement des universités publiques ».





En outre, les syndicalistes réclament une augmentation substantielle des budgets des universités qui doit suivre inexorablement la croissance des effectifs d’étudiants pour garantir la qualité de l’activité pédagogique et scientifique nécessitant, par ailleurs, des moyens financiers conséquents. Non sans souligner le manque de volonté manifeste du MESRI d’évaluer les réformes initiées dans l’enseignement supérieur (système LMD, orientations des bacheliers, etc.). Le SAES continue d’exiger l’audit technique de la plateforme d’orientation et dénonce depuis 2019 une violation par le MESRI du décret n°2016-1805 relatif à l'orientation des bacheliers.





Pour finir, le syndicat revendique un traitement diligent par le MESRI des actes de nomination conséquemment à l’inscription des enseignants-chercheurs et chercheurs sur les listes d’aptitude du CAMES.