Lycée Delafosse : Un faux candidat démasqué lors du Bac technique, il était venu à la rescousse de son ami…

L’éducation aurait-elle perdu son lustre d’antan ? Après les actes de vandalisme notés au lycée de Yoff, un autre fait rocambolesque secoue le lycée Technique Commercial Maurice Delafosse.



D’après des informations exclusives de Seneweb, hier, mercredi 06 juillet 2022, à l'occasion du deuxième tour des examens du Baccalauréat technique, un étudiant a été appréhendé vers les coups de 12 heures dans ledit lycée.



Identifié sous le nom de A. Thiam, il est inscrit en 1ère année à l'Institut Polytechnique de Dakar.



Les dernières informations révèlent qu’il effectuait les épreuves de mathématiques à la place d'un candidat du nom de M. Moustapha Sy Fall, domicilié à Derklé.



C'est sur la demande d'un ami qu'il se serait substitué au candidat Moustapha Sy Fall qui a échoué à deux reprises au Bac.



Devant les agents de la police du Commissariat de Médina, ce dernier, lâche prise et avoue avoir laissé l'étudiant Thiam, composer à sa place pour obtenir enfin le précieux sésame qui lui ouvrirait les portes de l’enseignement supérieur.



Pour l’heure, les deux suspects sont en garde à vue et sont poursuivis pour fraude à l'examen et usurpation d'identité.



Une enquête est ouverte, précisent nos sources.