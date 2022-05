Lycée Scientifique d’Excellence de Diourbel : ce projet visionnaire du Président Macky Sall combattu dans l’ombre ?

Le Lycée scientifique d’excellence de Diourbel (LSED), matérialisation d’une vision éclairée de son Excellence Monsieur Macky Sall, Président de la République du Sénégal, a su produire ces trois dernières années de brillants bacheliers Sénégalais qui ont intégré les Grandes Écoles nationales et étrangères. Ses élèves méritent amplement de dignes conditions de vie et d’études, à la hauteur de leurs performances ainsi qu’un environnement psychologique et affectif dans leurs familles respectives pour passer les épreuves du baccalauréat. Ainsi, l’implication du Chef de l’État est sollicitée pour maintenir ce fleuron de l’éducation nationale dans la trajectoire qu’il lui avait initialement tracée.





Création et organisation





Le Président Macky Sall, en Ingénieur conscient des enjeux des sciences et technologies pour l’émergence de notre nation, a créé le LSED qui ne compte que les séries S1 et S2, par décret n° 2016-1226 du 19 août 2016. Le rigoureux concours d’entrée audit lycée est organisé par l’arrêté n° 13077 du 25 août 2016 du Ministre de l’Éducation Nationale (MEN) et seuls soixante (60) candidats intègrent chaque année ce temple de l’excellence en classe de Seconde, en régime d’internat complet et avec une bourse d’étude. Le LSED se situe à la périphérie de Diourbel, sur la route de Mbacké et dans la Commune de Patar.





Problématique du lieu de passage du baccalauréat





Il convient de souligner une particularité de cet établissement : une dérogation a été accordée, conformément à l’article 5 du décret 95-947 du 18 octobre 1995 portant organisation du Baccalauréat, par Monsieur le Ministre de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation (MESRI), aux élèves des 3 premières Générations (G1, G2 et G3) pour subir les épreuves du baccalauréat de 2019, 2020 et 2021 dans les Inspections d’Académie de leurs lieux de résidence. Le MESRI aurait décidé de mettre fin à cette dérogation, ce qui a plongé les élèves dans un total désarroi et les risques d’un profond traumatisme sont bien réels : la quasi-totalité des candidats de la série S1 du jury 1045 constitué par l’Office du Bac proviendraient du LSED, ce qui ne garantirait plus l’anonymat collectif.





Il a été démontré, après trois années d’expérience couronnées de succès, que les soixante (60) élèves du LSED peuvent bel et bien composer dans des centres différents des lieux d’évaluation de leurs professeurs qui ne sont qu’une vingtaine. Pour rappel le bac général se déroule dans plus de 500 Jurys avec plusieurs milliers de professeurs et près de 160 000 candidats !

Cependant, la très préoccupante question du baccalauréat apparaît comme la partie émergée de l’iceberg.





Une situation générale compliquée





Le lycée est encore en chantier, six années après sa création, avec des dortoirs et salles de classes inachevés, des placards non fonctionnels ainsi que des lits et matelas inconfortables.





Nous avons noté d’autres contraintes. En effet, l’accès à l’eau en qualité et en quantité est difficile, les installations électriques sont défectueuses et les conditions d’assainissement sont médiocres pour un effectif constitué de 58,3% de filles. Il s’y ajoute que la sécurité n’est pas garantie (des cas de présence de serpents et autres reptiles jusque dans les dortoirs ont été rapportés), la couverture médicale des élèves est faible (frais médicaux des élèves pris en charge par leurs parents). En outre, les conditions de restauration ont été décriées par les élèves, la cuisine et le réfectoire sont sous équipés et rustiques et la bourse scolaire, dont le paiement est très irrégulier, serait en grande partie utilisée par les élèves pour compléter leurs besoins alimentaires. Par ailleurs, la motivation des professeurs est jugée dérisoire, les laboratoires de travaux pratiques sont démunis et les sorties pédagogiques sont rares.





Performances





Paradoxalement, malgré ces conditions d’études et d’existence difficiles, les élèves du LSED accomplissent de brillantes performances :

- le taux de réussite cumulé au baccalauréat en 2019, 2020 et 2021 est de 100% avec, pour 180 candidats, 52 mentions Très Bien, 82 mentions Bien, 39 mentions Assez-Bien et 7 mentions Passable ;

- lors du concours général de l’année 2021 : toutes les quatre distinctions en mathématiques des classes de terminale, des distinctions en Sciences Physiques et en SVT, et même dans les matières littéraires comme l’Histoire, la Géographie, Citoyenneté et Droits de l’Homme et Anglais ;

- trois sacres au niveau national (2017, 2019 et 2021) au concours national Miss Sciences;

- d’autres distinctions pour les Olympiades des écoles polytechniques, les sélections pour le Collège du Monde Uni et les concours d’entrée dans les Grandes Écoles étrangères et nationales.





Accompagnement de l’Association des Parents d’Élèves (APE)





L’APE a largement contribué à la réalisation de ces performances exceptionnelles en initiant plusieurs actions. Celles-ci incluent l’installation de climatiseurs, la dotation en médicaments, en matériel et accessoires de lutte contre le COVID 19 et en produits chimiques et des démarches entreprises pour la prise en charge intégrale de l’informatique et la facilitation dans l’amélioration de la desserte en eau. Il y a en outre des appuis ponctuels aux élèves et au personnel pédagogique et de soutien, des cadeaux aux meilleurs élèves et aux enseignants encadreurs de lauréats au concours général, l’érection d’un panneau d’indication à l’entrée du lycée, l’acquisition de moustiquaires imprégnées, la pose de moustiquaires fixes pour les dortoirs, la finition du terrain multisports (basket et handball) et l’acquisition d’équipements sportifs, entre autres.





Risques pesant sur le LSED





Mise à niveau des infrastructures : Le projet des Lycées d’Intégration Nationale pour l’Équité et la Qualité (LINEQ) initié par le MEN et la volonté du Chef de l’État exprimée en conseil des Ministres le 3 juin 2021 de démarrer des classes préparatoires dans le site du LSED devaient s’accompagner d’une mise à niveau du lycée, « dont les ressources budgétaires devront être renforcées ainsi que sa gouvernance », selon le communiqué du conseil des Ministres. Aux dernières nouvelles, un autre site a été choisi pour les Prépas, et la mise à niveau du LSED ne pourrait plus se faire grâce au financement initialement prévu. Les tenants et aboutissants de ce «revirement» ne sont pas clairs.





Le concours Miss Sciences: Les élèves du LSED occupaient en général les trois premières places du concours Miss Sciences pour la Région de Diourbel. Contre toute attente, les critères de sélection des candidates ont été revus en 2021 à Diourbel et en 2022 au niveau national pour réduire le nombre de candidatures par établissement à deux au maximum, ce qui est perçu comme une injustice.





Toutes ces problématiques font courir des menaces sur la survie de ce fleuron de l’Éducation Nationale Sénégalaise, d’où cet appel de désespoir pour une prise en main du dossier LSED par Monsieur le Président de la République.