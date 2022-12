Mbour : Sit-in du Collectif des enseignants de la petite enfance

Sit-in du Collectif des enseignants de la petite enfance

Le Collectif des enseignants de la petite enfance et polyvalents de l'Inspection de L'éducation et de la Formation (Ief) Mbour 1 a tenu un sit-in pour attirer l'attention des autorités sur les conditions très précaires de leur profession.





"En effet, depuis plus d'une décennie, les vaillants enseignants dévoués à la tâche que nous sommes, souffrons d'une injustice sans limite par rapport à notre plan de carrière. L'espoir que chacun de nous nourrit tous les ans, à avoir un recrutement à la fonction publique tarde à se concrétiser au moment où l'Ief de Mbour 1 continue de recevoir de nouveaux recrutés. Cette année, 33 animateurs polyvalents ont été affectés dans la circonscription sans aucun élément de Mbour. Et pourtant 55 animateurs diplômés attendent désespérément leur recrutement. Cela est inacceptable et frustrante à la limite", assure Mame Diakhou Diouf.





Ainsi, le Collectif dit non à l'injustice et interpelle par la même occasion le ministre de la Femme et de la Famille, la directrice de la Case des tout-petits à faire cesser cette discrimination dont ils disent être continuellement victimes.