Violence à l’Ucad : Le conseil restreint s’est réuni

Suite aux violences constatées à l’Ucad ces dernières semaines, le conseil restreint s’est réuni lundi dernier 21 juin pour apprécier la situation. A l’issue de la rencontre présidée par le recteur, l’organe « s’engage à traduire, avec diligence, devant le conseil de discipline, tout étudiant responsable d'acte de violence ».





En plus du conseil de discipline, les mis en cause seront aussi devant le juge. Le conseil condamne les actes de violences et « exprime sa solidarité à l'endroit des membres de la communauté victimes de violence (PER, PATS et Doyens desdits établissements) ».





Les violences ont éclaté à l’Ucad suite à la publication des résultats des élections des amicales à la Faculté des Droits et à la Faculté des Lettres.