Ce que révèle l’autopsie du vieux de 70 ans décédé, sa femme de 30 ans s’était agrippée à son sexe...

Adama Ndiaye, âgé de 70 ans, a rendu l’âme après une bagarre avec sa deuxième épouse de 30 ans.



Lors de la dispute, cette dernière s’était agrippée à son sexe avant de le mordre violemment sur ses parties intimes.



Le vieux pique alord une crise et meurt lors de son évacuation à l’hôpital. Il a été inhumé, hier, au cimetière de Malika.



D’après l’autopsie dévoilée par L’Observateur, Adama Ndiaye est mort suite à une «insuffisance respiratoire aigüe et des lésions cutanées traumatiques superficielles».



Quant à l’épouse, Ami Th., elle a été arrêtée et placée sous mandat de dépôt, après son déferrement au parquet hier mercredi.