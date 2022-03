Gare des Baux Maraîchers : Un agent de la BIP tabasse violemment un chauffeur et brandit son pistolet...

Une violente bagarre a opposé un agent de la Bip et un chauffeur de véhicule «7 places».



L’altercation a eu lieu, hier, à la gare routière des Baux Maraîchers de Pikine.



D’après le récit du journal Les Échos, tout est parti d’un échange de propos virulents entre les deux protagonistes.



S. Nd., l’agent de la BIP en civil qui sert à la Présidence, était accompagné de son épouse et de son fils pour se rendre à Keur Ayib (département de Nioro).



Après les invectives, S. Nd., piqué au vif, renonce à transporter sa famille qui attendait sagement dans la voiture.



Il demande à son épouse de prendre un autre véhicule avant de débarquer les bagages.



L’agent de la BIP s’emporte, se rue vers le chauffeur et lui assène un violent coup de poing à la figure.



Il lui cause ainsi une contusion à l’œil gauche qui s’est retrouvé vite enflé.



Assommé, le chauffeur se reprend et saisit une barre de fer pour se venger.



L’agent de la BIP se met sur ses gardes et brandit son pistolet.



La foule accourt et s'interpose entre les deux hommes pour éviter le pire.



Conduit au commissariat de Pikine, le policier sera libéré sur ordre du procureur.



Le chauffeur a refusé d’être auditionné. Il a été évacué à l’hôpital pour des soins médicaux. Lui aussi a été relâché.