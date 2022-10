Pikine Icotaf : un homme de 40 ans viole le fils de son voisin, un sourd-muet de 13 ans

A. Bah a échappé de peu au lynchage. Cet homme de 40 ans a été surpris dimanche dernier sur une terrasse à Pikine Icotaf en train de violer un garçon de 13 ans sourd-muet. C’était vers 18 heures. C’est un certain Cheikhou Oumar Th qui l’a dénoncé.



Revenu chez lui vers 18 heures, le jour des faits, ce dernier se retire dans sa chambre pour se reposer. Subitement il entend des gémissements et des soupirs sporadiques qui lui paraissaient suspects. Il sort de sa chambre et tend l’oreille pour situer l’origine des bruits. Il se rend compte qu’ils proviennent de la terrasse.



D’après Les Échos, qui donne l’information, grande fut sa surprise lorsqu’arrivé au sommet de la maison il tombe sur A. Bah en train de violer le garçon de 13 ans. Ils étaient tous les deux nus.



Cheikhou Oumar Th alerte le voisinage. Une foule se forme. Les positions divergent. Les uns crient au lynchage tandis que d’autres proposent que le mis en cause soit conduit à la police.



La deuxième option sera retenue. Contactés, les éléments du commissariat de Guinaw-Rails rappliquent et arrêtent A. Bah.



Libération informe que ce dernier a reconnu avoir pénétré le garçon de 13 ans. Mais il a cru devoir souligner, sûrement pour s’en sortir, qu’il y avait consentement et qu’il entretenait une relation amoureuse avec sa victime présumée. Lequel, selon le journal, n’est autre que le fils de son voisin.



A. Bah a été déféré au parquet lundi dernier pour acte contre nature, viol et pédophilie.