Pont de l'Émergence : De retour d'un "thiant", il est sauvagement agressé avec des tessons de bouteille

Revenant d'une activité religieuse (Thiant), le sieur A. Sarr a eu la malchance de tomber, au Pont de l'Émergence, sur des malfrats qui l'ont attaqué avec des tessons de bouteille.



Toutefois, informe le quotidien L'AS dans sa parution du jour, M. Sarr réussit à prendre la fuite tout en ameutant les passants.



Ces derniers se mobilisent pour engager une course-poursuite contre les agresseurs.



Ce qui s’est soldé par l'interpellation d'un certain Issakha qui était muni d’un tesson de bouteille.



Remis aux limiers de Grand-Yoff, le malfaiteur indique que c'est l'un de ses amis, en l’occurrence Tidiane, qui a dirigé l'agression avec l'appui d'un certain Fallou.



C’est ainsi que les limiers ont fait une descente au domicile de Tidiane, de son vrai nom Amadou S., pour l'interpeller.



Quant à son complice Fallou, il a pris la fuite. Issakha S. et Amadou S. ont été déférés au parquet pour vol avec violence en réunion commis la nuit avec usage d'arme blanche.