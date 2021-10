Touba : Une dame mord et ampute une partie de la lèvre de sa "wuju péthiargo"

Une scène de barbarie est sur toutes les lèvres au quartier "Sékhew ga" de Touba ! Une rude bagarre y a opposé deux belles-sœurs ( "wuju péthiargo") pour une banale affaire de chaussures. Ainsi S.Sarr a mordu jusqu'à amputer une partie de la lèvre supérieure de K.Faye selon des informations de Seneweb.