Transfert de fonds : 1,7 milliard saisi sur un Sénégalais et deux Maliens

Un Sénégalais et deux Maliens ont été arrêtés à la frontière sénégalo-malienne. Ils tentaient de transférer du Sénégal vers le Mali la somme de 1,7 milliard de francs CFA.



Libération, qui donne l’information dans son édition de ce samedi, précise que l’argent était dissimulé dans des valises disposées dans le coffre d’une voiture. Le quotidien rapporte que les trois mis en cause seront transférés à Dakar.



La direction de la police judiciaire a été saisie et la Douane intégrée dans la procédure, d’après Libération. Le journal signale que les autorités sénégalaises veulent connaître l’origine et la destination des fonds saisis lors d'un contrôle par la Direction de la police des étrangers et des titres de voyage.