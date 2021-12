Un jeune homme tué d’une balle dans la tête dans une chambre d’hôtel à...

Une information judiciaire a été ouverte pour homicide volontaire après la mort d’un homme de 21 ans, tué par balle, dans une chambre d’hôtel au Gosier en Guadeloupe, a-t-on appris mercredi de source judiciaire.





« Les faits se sont produits dans la nuit de lundi à mardi. Un très jeune homme, âgé d’une vingtaine d’années, a été touché d’une balle dans la tête », indique Patrick Desjardins, procureur de la République de Pointe-à-Pitre, précisant qu’il était décédé à l’hôpital.