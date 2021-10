Une Française de 77 ans retrouvée décapitée à son domicile, la tête posée sur une table

Une femme de 77 ans retrouvée décapitée dans la maison

Fait divers glaçant en France. Une femme âgée de 77 ans a été retrouvée décapitée à son domicile à Agde, en France. La DPJ de Montpellier est chargée de mener l’enquête. Pour le moment, la police écarte la piste terroriste.





Ce mercredi 13 octobre vers 22 h, une femme de 77 ans a été retrouvée décapitée à son domicile dans le sud de la France, à Agde plus précisément. Les policiers avaient été alertés par le fils de la victime, qui n’avait plus de nouvelles de sa mère. L’homme, qui avait accès aux images d’une caméra de surveillance installée chez sa mère, était particulièrement inquiet après avoir aperçu un grand désordre dans sa villa et une masse qui ressemblait à un corps.

Aucune piste privilégiée

Selon une autre source, la tête de la victime était posée sur une table à côté du corps. Il n’y avait pas de trace d’effraction, le portail extérieur était fermé et la porte d’entrée de la maison non verrouillée. Aucune piste n’est pour l’instant privilégiée. “Nous n’avons pas recensé pour l’instant de précédents d’agressions violentes récentes à domicile dans la région qui pourrait être liées à ce crime”, précise la police dans les colonnes de Midi Libre.