19 nouveaux départements classés en zone rouge, 21 au total, le port du masque obligatoire à Paris

Le Premier ministre français Jean Castex vient d’annoncer que 19 nouveaux départements étaient désormais placés en zone rouge, soit en zone de circulation active du virus. 21 départements sont désormais touchés par cette mesure, au total. Il a également précisé que le port du masque serait désormais obligatoire partout à Paris.



Le gouvernement a placé 19 nouveaux départements en zone rouge (circulation active du virus) en plus de Paris et des Bouches-du-Rhône, a déclaré jeudi le Premier ministre Jean Castex. “Nous sommes dans une phase incontestable de recrudescence de l’épidémie”, a déclaré le Premier ministre français. “Notre objectif est de tout faire pour éviter un reconfinement”, a-t-il ajouté.





“L’épidémie gagne du terrain”





Le gouvernement constate que l’épidémie progresse sur tout le territoire” avec “39 cas positifs pour 100.000, quatre fois plus qu’il y a un mois, a-t-il dit lors d’une conférence de presse. “L’épidémie regagne du terrain, et c’est maintenant qu’il faut intervenir”, a-t-il insisté. “Le taux de reproduction du virus se situe au-dessus de 1. Nous étions redescendus à 0,7 en mai. Nous sommes remontés à 1,4", et “la positivité augmente pour toutes les tranches d’âge”, a-t-il précisé. “Le nombre d’hospitalisations commence doucement mais sûrement à remonter. Plus de 800 patients Covid sont admis à l’hôpital par semaine en ce moment, contre 500 il y a 6 semaines.”





Éviter “les fêtes de famille”





Le Premier ministre a notamment recommandé d’éviter “autant que possible les fêtes familiales et de respecter les gestes-barrière “même en famille”: “L’essentiel de la transmission du virus se fait par des contacts du quotidien, notamment dans l’espace privé”, a-t-il justifié. Face au virus, la “première arme” reste la prévention, a-t-il insisté. “Évitons que papi et mamie aillent chercher les enfants à l’école”, a-t-il souligné.





Masque obligatoire dans l’enseignement supérieur

Jean Castex a également annoncé que le port du masque serait obligatoire “pour tout le monde” à la rentrée dans l’enseignement supérieur face à la reprise de l’épidémie du coronavirus. “La règle est simple: le port du masque est désormais obligatoire dans tous les espaces fermés où se situent plusieurs personnes”, a ajouté le chef du gouvernement lors d’une conférence de presse.





Le port du masque obligatoire dans tout Paris





À Paris, “le préfet, après concertation avec la maire (Anne Hidalgo), va étendre le port du masque dans l’ensemble de la capitale”, une obligation limitée jusque-là à quelques quartiers, a-t-il ajouté. “La question évidemment se pose pour la petite couronne, compte tenu des circulations entre ces territoires”. Matignon a précisé à l’AFP que cette décision, demandée par Jean Castex au préfet de police de Paris, n’avait pas encore été actée et était “en cours d’étude”.





Vers une fermeture des bars et restaurants à 23h?





À Marseille, autre grande ville située dans un département “rouge” (circulation plus active du virus), le préfet de la région Provence-Alpes-Côte-d’Azur a annoncé mardi l’obligation du port du masque dans toute la ville et la fermeture des bars et restaurants à 23H dans l’ensemble des Bouches-du-Rhône. Interrogé sur l’éventualité de fermer plus tôt les bars-restaurants à Paris, Jean Castex a répondu que les indicateurs sanitaires étaient “encore plus dégradés dans le sud, notamment concernant les personnes âgées”, d’où des mesures “un peu plus sévères à Marseille”. “Mais nous sommes vigilants sur l’évolution de la situation et les mesures qui doivent être prises le seront en fonction des circonstances”, a-t-il ajouté.





À Paris comme à Marseille, le nombre de cas positifs dépasse le seuil des 50 pour 100.000.





D’autres agglomérations aussi concernées par la mesure





Le Premier ministre a aussi souligné jeudi que le port du masque pourrait être généralisé dans d’autres grandes agglomérations des 21 départements désormais placés en zone rouge. “Dans les 21 départements où le virus circule activement, les préfets disposent de pouvoirs renforcés (...) et sont invités, après concertation avec les maires, à généraliser le port du masque dans l’espace public, au moins dans les grandes agglomérations et dans les grandes villes”, a-t-il annoncé.





