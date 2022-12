Allemagne: Un grand aquarium cylindrique du monde explose dans un hôtel, des blessés enregistrés

À Berlin (capitale de l’Allemagne), une explosion a eu lieu, ce vendredi vers 5h50 dans la cour du prestigieux hôtel Radisson Blu. «Le plus grand aquarium cylindrique du monde" a éclaté, selon des informations reçues et publiées plusieurs sites étrangers.



«L’AquaDom mesurait 16 mètres de haut et 11,5 mètres de diamètre. Plus d’un million de litres d’eaux et quelque 1500 poissons tropicaux se sont déversés dans le rez-de-chaussée de l’hôtel », informe-t-on.



Cependant, il est à noter que lors de cet accident, deux personnes ont été blessées par les éclats de verre et transportées à l’hôpital. Pis, de nombreux poissons sont morts. «L'explosion aurait été provoquée par l’usure du matériel », a-t-on signalé.