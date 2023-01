Brésil: après l’attaque des lieux de pouvoir, Lula dénonce des «actes terroristes»

Les principaux lieux de pouvoir brésiliens sont maintenant sous contrôle à Brasilia, après avoir été attaqués et saccagés dimanche par des partisans de Jair Bolsonaro, l'ancien président d'extrême droite battu récemment par Lula. Lula a repris possession de son bureau en dénonçant une action « de terroristes » et l’heure est à la remise en ordre.





Le gouvernement a tenté de reprendre les choses en main : il y a d’abord eu cette image de Lula, au bureau de la présidence, malgré les attaques de dimanche, pour montrer qu’il était bien au travail. Il a reçu le président du Congrès, et la présidente de la Cour suprême, rapporte notre correspondant à São Paulo, Martin Bernard.





Ensemble, les chefs de l'exécutif, du législatif et du judiciaire ont publié un communiqué pour rejeter « les actes terroristes, de vandalisme, les actes criminels et putschistes ». Ils appellent la population à « maintenir la sérénité pour la défense de la paix et de la démocratie ».









En dehors de la présence de nombreux membres des forces de l'ordre, le cœur de Brasilia était désert et désolé ce lundi 9 janvier au matin.





Au moins 1 300 personnes placées en détention depuis dimanche





Il y a également eu une grande opération pour démanteler le camp installé par les bolsonaristes devant le QG de l’armée à Brasilia. Installés depuis plus de deux mois, ils réclamaient une intervention militaire pour empêcher l'accession de Lula au pouvoir. Ce campement a fourni le gros des effectifs des assaillants dimanche.