Cinq hommes atteints par balle devant une mosquée de Toronto

Cinq hommes âgés de 28 à 35 ans ont été gravement blessés lors d’une fusillade survenue sur le terrain de stationnement d’une mosquée du quartier de Scarborough, à Toronto, dans la nuit de vendredi à samedi.



Selon la police de Toronto, les fidèles se trouvaient dans le stationnement, vers 1 h du matin, après avoir assisté à une prière dans le cadre du ramadan et se demandaient où aller manger.



«Alors que ces gens se préparaient à partir, des coups de feu ont retenti. Et malheureusement, cinq personnes ont été atteintes par des balles qui, nous croyons, provenaient d’un véhicule qui circulait sur la rue Markham», a exposé un porte-parole de la police, David Rydzik, en faisant le point avec les médias locaux samedi.



Lors de l’arrivée des secours, quatre blessés ont été pris en charge et transportés dans divers centres hospitaliers. Une cinquième victime s’est, elle, rendue par ses propres moyens à l’hôpital.



Les cinq hommes ont subi de graves blessures, mais celles-ci ne mettent par leur vie en danger. D’ailleurs, trois d’entre eux avaient déjà obtenu leur congé d’hôpital samedi.



Crime haineux?



La police nageait toujours ne plein mystère, en fin de journée, pour expliquer la cause de ce crime.



«Il est trop tôt pour affirmer qu’il s’agit d’un crime haineux, mais notre division des crimes haineux enquête et travaille avec la communauté locale», a exprimé le chef de la police de Toronto, James Ramer.



Tout porte à croire que les victimes ont été prises pour cible par hasard, a précisé la police en soulignant qu’il ne s’agit pas d’individus criminalisés.



«Ils étaient ici seulement pour les prières. Ils se rassemblent ici parce qu’ils jeûnent toute la journée. Ils se rassemblent comme ils le feraient normalement pendant le ramadan», a fait valoir David Rydzik.



La communauté musulmane de Toronto a été ébranlée par la fusillade.



«C’est très fâchant et inquiétant. Je suis préoccupé. Cinq hommes matures, aux valeurs familiales, ont été atteints par balle ce matin», a déploré au cours du même point de presse que la police Nadeem Sheikh, un membre du conseil d’administration de l’association musulmane de Scarborough..