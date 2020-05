Covid-19 : après l'accusation des États-Unis, ce que l'on sait sur l'origine de l'épidémie

Alors que Washington pointe du doigt un laboratoire de Wuhan, l'hypothèse d'une "origine naturelle" dans la diffusion du virus reste priviligée par les scientifiques.





Le chef de la diplomatie américaine, Mike Pompeo, affirme avoir un "nombre significatif de preuves" : pour Washington, le coronavirus proviendrait d'un laboratoire de la ville chinoise de Wuhan, berceau de la pandémie.





"La Chine est connue pour sa propension à infecter le monde et à utiliser des laboratoires ne respectant pas les normes", a développé le secrétaire d'État américain. "Ce n'est pas la première fois que le monde est mis en danger à cause de virus provenant de laboratoires chinois". Un peu plus tôt dans la semaine, Donald Trump avait déjà lié le coronavirus à l'Institut de virologie de Wuhan et menacé la Chine de taxes punitives. Mais que sait-on vraiment sur l'origine de l'épidémie ?





Des alertes sur le laboratoire il y a deux ans

À la suite de plusieurs visites à l'Institut de virologie de Wuhan, les États-Unis assurent avoir alerté à deux reprises, il y a deux ans, le département d'État américain sur les failles dans ce laboratoire en question de Wuhan, qui étudiait les coronavirus chez les chauves-souris. Le P4 de Wuhan, fruit d'une étroite coopération franco-chinoise à ses débuts, est du même modèle que celui de l'Inserm à Lyon, considéré comme l'un des meilleurs du monde. Mais les Chinois travaillent en réalité sans regard extérieur de chercheurs français, faute d'avoir menés à bien cette coopération.





Selon Richard H. Ebright, professeur de biochimie à l'université Rutgers et directeur du laboratoire de l'Institut Waksman de microbiologie, dans Le Point, le Centre de prévention et de contrôle des maladies de Wuhan et de l'Institut de virologie "employait des standards de biosécurité et d'équipement de protection individuelle, qui poseraient un haut risque d'infection pour le personnel du laboratoire au contact avec un virus ayant les propriétés de transmission du virus de l'épidémie". Les Etats-Unis n'excluent donc pas totalement que le coronavirus provienne de ce laboratoire après une fuite.





Un virus qui n'a pas été créé par l'Homme

Les services de renseignement américains ont d'ailleurs annoncé jeudi dernier être parvenus à la conclusion que le nouveau coronavirus n'avait pas été créé par l'Homme ou modifié génétiquement, démentant ainsi des rumeurs complotistes qui circulent largement.





"La communauté du renseignement continuera à étudier avec rigueur les informations et renseignements qui émergeront pour déterminer si l'épidémie a commencé par un contact avec des animaux infectés ou si elle a été le résultat d'un accident de laboratoire à Wuhan", écrivent encore les services de renseignement américains.





Passé par plusieurs espèces animales

Si depuis l'apparition du coronavirus, les théories fleurissent à propos de sa véritable origine, les mystères restent donc nombreux. Pour l'heure, une des hypothèses les plus probables et privilégiée par les scientifiques reste celle d'une origine naturelle du virus, certainement transmis à l'homme sur un marché de Wuhan par un animal, une chauve-souris, un pangolin ou un serpent. L'OMS a également appuyé cette hypothèse vendredi, estimant que le virus était d'"origine naturelle".





Un article publié le 4 avril dans Futura Santé montre que le pangolin est considéré comme un élément déterminant dans l'émergence de la maladie, même si les preuves manquent encore. Il est expliqué que les coronavirus présents dans des échantillons de pangolins ont été analysés. Ces analyses génétiques ont permis d'identifier six souches de coronavirus, dont certaines se révèlent très proches du SARS-CoV-2.





Le nouveau coronavirus est sans doute né chez la chauve-souris, mais les scientifiques pensent qu'il est passé par une autre espèce avant de se transmettre à l'homme via une mutation. Des chercheurs chinois ont affirmé que cet animal intermédiaire pourrait être le pangolin. La communauté scientifique internationale juge cette hypothèse plausible, mais elle n'est pas vérifiée.