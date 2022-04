Éric Zemmour appelle à voter Marine Le Pen

Arrivé à la quatrième place du premier tour de l'élection présidentielle ce dimanche avec 7,1% des voix, Éric Zemmour a pris la parole après l'annonce des résultats pour appeler ses électeurs à voter pour Marine Le Pen au second tour. La candidate du Rassemblement National, qui a réuni 23,3% des voix, affrontera Emmanuel Macron (28,6%) lors du second tour.