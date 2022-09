Espagne : un Sénégalais disparaît mystérieusement après avoir réclamé son salaire à son patron

Depuis le 5 janvier 2021, Ibrahima Diouf est porté disparu. Sa famille est sans nouvelle. Ce saisonnier de 32 ans était parti annoncer sa démission et récupérer son salaire chez son patron Ginés Vicente, un Espagnol de 53 ans.



D’après le frère du disparu, Moussa, qui s’est confié à Bés Bi, la victime devait ensuite prendre le bus pour Cartaya (Huelva), mais ne l’a jamais fait. «On ne sait rien depuis qu’il est allé voir le patron», s'inquiète-t-il.



La semaine dernière, confie Moussa, des enquêteurs espagnols ont passé au peigne fin certaines propriétés de Ginés Vicente, avec l’espoir de découvrir un corps ou des éléments utiles à l’enquête, mais leurs recherches n'ont rien donné.



Ce n’est pas la première fois que cet homme d’affaires espagnol est impliqué dans la disparition d'un travailleur saisonnier. D’après Moussa Diouf, avant son frère, un Malien de 22 ans nommé Tidiany Coulibaly n'avait plus donné signe de vie depuis le jour où il était parti lui réclamer un meilleur salaire. Les deux hommes se sont disputés et le Malien n’a plus été revu.



Ginés Vicente a fait l’objet de poursuite après cet incident, mais il n’a été condamné que pour exploitation par le travail.



Bés Bi rapporte que les enquêteurs espagnols se disent convaincus que les deux saisonniers ont été tués, mais ils n’arrivent pas à retrouver leurs corps. L'enquête se poursuit.



Le journal informe que Ibrahima Diouf est originaire de Yène. Il est marié et père d’une fille. Il vivait en Espagne depuis six ans. Il s'est d’abord installé pendant quatre ans à Bilbao. Ensuite, il a déménagé à Huelva de Cartaya, pour la saison des olives, avant de finir à Villacarrillo. Une ville où il a vécu pendant un an et demi avant sa mystérieuse disparition.