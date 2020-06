États-Unis: comment des internautes ont saboté le meeting de Donald Trump à Tulsa

Samedi 20 juin, le président Donald Trump a relancé sa campagne électorale devant une foule moins nombreuse qu’annoncée. Seule la moitié des 19 000 sièges du BOK Center de Tulsa était occupée. Donald Trump a accusé les médias et les manifestants, mais ce dimanche matin la presse américaine évoque une autre explication. Le président aurait été victime d’un sabotage d’internautes…











Le mot d’ordre aurait été donné sur le réseau social TikTok, très populaire chez les moins de 25 ans. Une consigne : commander en masse des tickets pour le meeting de Donald Trump, sans y aller le Jour J.





Ce dimanche, des dizaines de vidéos montrant des internautes en train de se moquer du président américain ont été partagées sur les réseaux sociaux. On y voit certains prétexter une séance de bricolage ou une balade avec leur chat comme raison de leur absence samedi.













Une campagne très bien organisée et soutenue par les millions de fans de KPop, la pop sud-coréenne. Ils étaient déjà très investis ces dernières semaines dans le mouvement Black Lives Matter.





Trump a moyennement apprécié…





Selon le New York Times qui reprend l’information, ces jeunes maîtrisent parfaitement les réseaux sociaux et leurs algorithmes et savent donner de la visibilité à leur campagne internet.





Le tout est tout de même resté discret pour éviter d’éveiller les soupçons des organisateurs du meeting avant sa tenue. Si ces jeunes estiment avoir saboté le retour en campagne de Donald Trump, il est difficile de mesurer l’effet exact de leur campagne.





Ce qui est certain, c’est que le président américain, qui s’était vanté du fait que plus d’un million de personnes avaient demandé des tickets pour son meeting de Tulsa, a moyennement apprécié de se retrouver devant une salle à moitié vide.