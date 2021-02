France : Un agent de sécurité sénégalais arrêté pour trafic de migrants et fraude fiscale

C'est Les Échos qui donne la nouvelle dans sa parution du jour. D'après le journal, un agent de sécurité sénégalais (le nom n’a pas été dévoilé), 35 ans, a été arrêté à Bordeaux pour trafic de migrants.Notre compatriote a été alpagué, samedi dernier, alors qu’il s’apprêtait à prendre l’avion pour Dakar. Le mis en cause avait mis en place un réseau de trafic de migrants clandestins composé essentiellement de Sénégalais.Il aurait fourni à ses compatriotes en situation irrégulière son relevé d’identité bancaire (RIB) ainsi qu’une copie de son agrément d’agent de sécurité et son titre de séjour pour qu’ils se fassent embaucher dans des sociétés sous son identité.Il aurait perçu la quasi-totalité des salaires estimés à 171 000 euros, soit plus de 111 millions Fcfa. Un manège qui a duré un an. Il a investi une grosse partie de cette somme d’argent dans l’immobilier.Déféré et conduit devant le juge, il a été mis en examen pour aide au séjour irrégulier d’étrangers en France, emploi d’étrangers sans titre de travail et blanchiment de travail dissimulé et blanchiment de fraude fiscale.