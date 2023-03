Japon : un élu Youtubeur expulsé du Parlement pour absentéisme

Un YouTubeur japonais spécialisé dans les scandales de célébrités et élu l'an dernier à la Chambre haute du Parlement de son pays vient d'en être exclu pour avoir systématiquement manqué tous les jours de séance.







La Chambre haute a décidé de l'exclure mardi et a officialisé sa décision mercredi. Il s'agit d'une première pour un parlementaire japonais depuis 1951, selon les médias nippons. Yoshikazu Higashitani, âgé de 51 ans et connu sur les réseaux sociaux sous son pseudonyme «GaaSyy», avait été sommé de s'excuser devant le Parlement plus tôt ce mois-ci pour son absentéisme constant, contraire à la règle de présence des élus aux sessions parlementaires. Mais Yoshikazu Higashitani, l'un des deux élus du microparti Seijika Joshi 48 (littéralement, «Filles en politique 48»), n'avait pas non plus donné suite à cette convocation.