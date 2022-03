La Russie va réduire “radicalement” son activité militaire en Ukraine

Guerre en Ukraine

La Russie a promis mardi de “radicalement” réduire son activité militaire en direction de Kiev et Tchernihiv en Ukraine, après des pourparlers russo-ukrainiens “substantiels” à Istanbul.





“Les négociations sur un accord sur la neutralité et le statut non nucléaire de l’Ukraine entrant dans une dimension pratique (...), il a été décidé, pour accroître la confiance, de réduire radicalement l’activité militaire en direction de Kiev et Tcherniguiv”, a déclaré à Istanbul le vice-ministre russe de la Défense, Alexandre Fomine, à l’issue des discussions.





Des propositions ukrainiennes “claires “

Le chef de la délégation russe et représentant du Kremlin, Vladimir Medinski, a fait état de “discussions substantielles” et dit que les propositions “claires” de l’Ukraine en vue d’un accord allaient être “étudiées très prochainement et soumises au président” Vladimir Poutine.





Une rencontre Poutine - Zelensky envisagée

Selon lui, une rencontre des dirigeants ukrainien Volodymyr Zelensky et russe Vladimir Poutine, et de représentants d’États garants, serait possible en cas d’accord pour mettre fin aux hostilités. “En ce qui concerne une rencontre des deux présidents, nous avons dit depuis le début qu’elle sera possible lorsqu’il y aura un accord (...) La rencontre pourrait être multilatérale, avec la participation d’États garants”, a-t-il dit. “Après la discussion substantielle d’aujourd’hui, nous nous sommes entendus et proposons que la rencontre se fasse pour parapher l’accord”, a-t-il dit. “À condition d’(effectuer) un travail rapide sur l’accord, et de trouver les compromis nécessaires, la possibilité de conclure la paix se rapprochera”, a dit M. Medinski.





Kiev exige un “accord international” pour garantir sa sécurité

L’Ukraine réclame un “accord international” pour garantir sa sécurité, dont seraient signataires plusieurs pays garants, a quant à lui indiqué le négociateur en chef ukrainien à l’issue de la première séance de débats. “Nous insistons pour qu’il s’agisse d’un accord international qui sera signé par tous les garants de la sécurité, a déclaré David Arakhamia. “Nous voulons un mécanisme international de garanties de sécurité où les pays garants agiront de façon analogue au chapitre 5 de l’Otan et même de façon plus ferme”, a-t-il ajouté.