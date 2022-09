Les États-Unis libèrent un membre clé du régime taliban en échange d'un vétéran de la marine

Les talibans ont remis lundi aux États-Unis un vétéran de la marine américaine détenu depuis plus de deux ans, en échange de la libération d’un membre clé du régime taliban, a déclaré le ministre des Affaires étrangères taliban.

“Aujourd’hui, Mark Frerichs a été remis aux États-Unis et Haji Bashar nous a été remis à l’aéroport de Kaboul”, a déclaré Amir Khan Muttaqi, lors d’une conférence de presse dans la capitale afghane. Bashir Noorzai, chef de guerre afghan et membre des talibans emprisonné à vie aux États-Unis pour trafic d’héroïne, est arrivé à Kaboul dimanche soir, ont indiqué plusieurs responsables du gouvernement afghan.

Le porte-parole du gouvernement, Zabihullah Mujahid, a expliqué à l’AFP que Bashir Noorzai n’occupait pas de poste officiel au sein des talibans, mais qu’il avait “apporté un soutien important, y compris des armes”, lors de l’émergence du mouvement dans les années 1990.

#Afghansitan Mark Frerichs, vétéran de la marine américaine (US Navy) et ingénieur civil enlevé en janvier 2020 libéré en échange de Haji Muhammad Bishr dernier des commandants #Taliban détenu par les US depuis 2005 pic.twitter.com/2g4UogmX6U