Manifestations à Atlanta après la mort d'un homme noir abattu par la police

Atlanta’s protests often feel like the local version of a national tragedy. Tonight, University Ave—where #RashardBrooks was shot, where the Connector was blocked, where Wendy’s was set ablaze—felt like the first time the tragedy of an APD shooting grabbed the nation’s attention. pic.twitter.com/67MMVSTUeC — Max Blau (@MaxBlau) June 14, 2020

Tear gas being used tonight in Atlanta against protestors after another death at hands of police pic.twitter.com/FCSCWnkOTO — Daniel Uhlfelder (@DWUhlfelderLaw) June 14, 2020

Nouvelle affaire aux États-Unis sur fond de violences raciales. La cheffe de la police d'Atlanta, la capitale de l'État de Géorgie, a démissionné samedi 13 juin après qu'un policier a mortellement blessé Rayshard Brooks, un Afro-Américain de 27 ans, lors d'une tentative d'arrestation.Des manifestants ont bloqué une autoroute et ont incendié le restaurant fast food Wendy's près duquel l'homme a été abattu lors d'une confrontation avec la police, ont rapporté les médias locaux.La maire d'Atlanta, Keisha Lance Bottoms, dont le nom a été avancé comme une possible colistière du démocrate Joe Biden pour l'élection présidentielle de novembre, a annoncé la démission d'Erika Shields, qui dirigeait la police d'Atlanta depuis plus de 20 ans."En raison de son désir qu'Atlanta soit un modèle de ce qu'une réforme significative devrait être dans tout le pays, Erika Shields a présenté sa démission immédiate de chef de la police", a dit la maire dans des déclarations télévisées..Ils surviennent alors que de nombreuses manifestations contre les violences policières et contre le racisme ont lieu depuis des semaines aux États-Unis et dans d'autres pays, à la suite de la mort de George Floyd, un Afro-Américain mort asphyxié par un policier.Selon un rapport officiel, Rayshard Brooks, s'était endormi dans sa voiture, vendredi soir, sur l'allée du drive-in du restaurant Wendy's, et des employés de l'établissement ont appelé la police parce que son véhicule bloquait les clients. L'homme était alcoolisé et a résisté lorsque la police a voulu l'arrêter, indique le rapport du Georgia Bureau of Investigation.Les images de surveillance vidéo montrent "qu'au cours d'une lutte physique avec les agents, Brooks s'est emparé du Taser de l'un des agents et a pris la fuite", selon le rapport. "Les agents ont poursuivi Brooks à pied et pendant la poursuite Brooks s'est retourné et a pointé le Taser vers l'agent. L'agent a utilisé son arme, touchant Brooks", indique le document.Brooks a été transporté vers un hôpital et a été opéré mais il est décédé peu après, déclare le rapport, qui ajoute qu'un agent a été blessé. La maire a déclaré que l'agent qui avait procédé au tir mortel devrait être destitué.