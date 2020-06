Mort de George Floyd : Michael Jordan, "en colère", sort de sa réserve habituelle

ENGAGEMENT - En retrait lorsqu'il s'agit de commenter un sujet de société, Michael Jordan a dérogé à sa règle en dénonçant dimanche la mort de George Floyd, décédé après son interpellation par un policier blanc. "En colère," l'ancien basketteur appelle à faire pression sur les politiques pour faire bouger la société américaine.







Il n'a pas pour habitude de prendre position sur des faits de société. Sa neutralité ne lui a que trop souvent été reprochée durant sa carrière. La série documentaire "The Last Dance" retraçant son histoire (et, en parallèle, celle de la dynastie des Chicago Bulls), diffusée depuis quelques semaines sur Netflix en France, l'a justement rappelée. Or, alors que l'Amérique s'embrase pour protester contre les violences policières et racistes après le décès de George Floyd, un homme noir de 46 ans, mort le 25 mai après son arrestation par la police de Minneapolis, Michael Jordan est sorti de sa retenue habituelle.







Dans un texte poignant, à la valeur particulière tant sa parole est rare sur ces sujets, le plus grand basketteur de tous les temps a fait part de sa colère, un sentiment partagé par beaucoup, et de sa volonté de s'engager pour faire reculer "le racisme enraciné" dans la société américaine. "Je suis profondément triste, réellement peiné et vraiment en colère", a écrit "MJ" sur son compte Twitter dimanche 31 mai. "Je vois et ressens la douleur, l'indignation et la frustration de chacun. Je suis du côté de ceux qui dénoncent le racisme enraciné et la violence envers les personnes de couleur dans notre pays. Nous en avons assez."













- Michael Jordan





"Je n'ai pas les réponses, mais nos voix réunies montrent de la force et l'impossibilité d'être divisés par les autres. Nous devons nous écouter les uns les autres, montrer de la compassion et de l'empathie, et ne jamais tourner le dos à cette brutalité insensée", poursuit le propriétaire de la franchise des Charlotte Hornets, qui adresse ses pensées "à la famille de George Floyd", mort le 25 mai, ainsi qu'à "toutes les autres vies qui ont été enlevées sans raison et brutalement à travers des actes racistes et injustes."









Déterminé, Michael Jordan appelle "chacun à faire partie de la solution" pour que cela ne se reproduise plus. "Nous devons continuer à nous exprimer pacifiquement contre l'injustice et demander des comptes", affirme l'homme aux six bagues NBA. "Notre voix commune doit mettre la pression sur nos leaders pour changer les lois ou alors nous avons besoin d'utiliser notre vote pour créer un changement de système. Nous devons travailler ensemble pour nous assurer d'une justice pour tous."