[Vidéo] Pour Le Pen, une candidature de Zemmour à la présidentielle pourrait "aider Macron"

POLITIQUE - L’hypothèse agite de plus en plus l’extrême droite. La candidate du RN Marine Le Pen a estimé ce dimanche 6 juin qu’une candidature à l’élection présidentielle de 2022 d’Eric Zemmour, journaliste du Figaro et éditorialiste star de CNews, risquerait d’affaiblir “le camp national” à ce scrutin.

“Je suis profondément attachée à la démocratie (...), cela ne me pose qu’une interrogation: quel est l’intérêt de cette candidature?”, a commenté Marine Le Pen lors du Grand Jury RTL-Le Figaro-LCI.

Selon la cheffe du RN, “objectivement, c’est une candidature qui peut aider Emmanuel Macron à arriver en tête à l’élection présidentielle, ce que les sondages ne lui accordent pas pour l’instant”.



Interrogée sur la question, Marine Le Pen a aussi indiqué s’être entretenue avec Eric Zemmour. “Je lui dis: ‘vous êtes un éditorialiste et un écrivain respecté et écouté. N’affaiblissez pas, même un tant soit peu, le camp national auquel vous êtes attaché’”, a-t-elle commenté, sans vouloir s’avancer plus avant sur la teneur de cet échange.

“Peut-être qu’il faut passer à l’action”

En parallèle, le polémiste de 62 ans a semblé confirmer ses velléités dans une vidéo diffusée ce même dimanche en début de soirée. “Peut-être qu’il faut passer à l’action”, “je fais de plus en plus de propositions”, y souligne Eric Zemmour. En intervenant “tous les soirs” sur la chaîne de télévision CNews, “je fais de plus en plus de propositions, je pense de plus en plus à comment mettre en application ce que je dis”, explique l’éditorialiste dans un entretien au média Livre noir, qui se présente comme “souverain” et “anticonformiste”.