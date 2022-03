Présidentielle 2022 : Emmanuel Macron annonce officiellement sa candidature dans une «Lettre aux Français»

Emmanuel Macron a officialisé sa candidature à la présidentielle dans une «Lettre aux Français».



Cette lettre a été publiée sur les réseaux sociaux et dans la presse régionale. À travers ce second mandat, Emmanuel Macron estime qu'il «faudra travailler plus» et «poursuivre la baisse des impôts»



Cette méthode est loin d’être inédite pour le président de la République.





En mars 2019, deux mois avant les élections européennes, il avait décliné une partie de ses propositions pour l’UE, par l’intermédiaire d’une tribune diffusée dans les 28 pays membres et aux citoyens du continent.