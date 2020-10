Saad Hariri à nouveau désigné Premier ministre pour former un gouvernement au Liban

Saad Hariri, photographié ici en août 2020, est à nouveau nommé Premier ministre.

Saad Hariri, ancien chef de gouvernement du Liban, a été désigné jeudi Premier ministre par le président Michel Aoun au terme de consultations politiques au palais présidentiel de Baabda.

Après avoir démissionné il y a près d'un an, Saad Hariri a de nouveau été désigné, jeudi 22 octobre, Premier ministre du Liban pour former un gouvernement, a rapporté la présidence après les consultations parlementaires contraignantes menées par le chef de l'État Michel Aoun. Il a été choisi par une majorité de 65 députés, selon un communiqué lu en conférence de presse par un haut responsable de la présidence.







Promettant une équipe "d'experts" qui ne seraient pas issus de partis politiques, Saad Hariri s'est engagé dans une brève allocution télévisée à "former un gouvernement rapidement, car le temps presse et le pays est confronté à son unique et dernière chance".





La France, en pointe dans le dossier libanais, n'avait cessé ces dernières semaines d'appeler la classe politique libanaise à "prendre ses responsabilités" pour éviter "le chaos et la paralysie".





Une démission sous la pression d'un soulèvement populaire





Le fils de Rafic Hariri avait démissionné il y a quasiment un an jour pour jour sous la pression d'un soulèvement populaire inédit et va devoir s'atteler à la formation d'une nouvelle équipe gouvernementale dans un Liban en plein effondrement économique.