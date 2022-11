Sean Penn offre son Oscar à Zelensky: “Lorsque vous aurez gagné, ramenez-le à Malibu”

Sean Penn offre son Oscar à Zelensky

Lors d'une visite à Kiev, en Ukraine, la star deux fois oscarisée Sean Penn a symboliquement donné une de ses récompenses au président ukrainien Volodymyr Zelensky. Un moyen, pour l’acteur et réalisateur américain, d’envoyer un message de soutien à ce pays ravagé par la guerre brutale avec la Russie.





“Ceci est pour vous”, a déclaré l’acteur en donnant son Oscar dans une vidéo tournée par Anton Gerashchenko, le conseiller du ministère ukrainien de l’Intérieur. “C’est une babiole symbolique, mais je me sentirai mieux et plus fort pour les combats en sachant qu’elle se trouve ici”, lui a confié Penn après avoir solennellement posé la statuette sur la table. “Lorsque vous aurez gagné, ramenez-le à Malibu”, a-t-il ajouté. Sean Penn a, de son côté, reçu l'ordre du Mérite de la part du président, une récompense décernée pour des réalisations exceptionnelles.





L’acteur n’en est pas à sa première visite en Ukraine. C’est la troisième fois qu'il foule le sol du pays depuis le début de la guerre. Il s’y est initialement rendu pour filmer un documentaire sur l’invasion russe. En conséquence, Sean Penn a été déclaré persona non grata en Russie.





Aucune information n’a été communiquée sur l’Oscar en question, laissant planer le doute sur quelle statuette se trouve entre les mains du président ukrainien. L’acteur américain a en effet gagné son premier Oscar pour son rôle dans ‘Mystic River’, en 2003, et le deuxième pour sa performance dans ‘Milk’, en 2008.