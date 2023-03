Toulouse : trois policiers blessés après un refus d'obtempérer

Les forces de l'ordre ont tiré à plusieurs reprises en direction du véhicule en fuite. Ses occupants ont été interpellés indemnes et placés en garde à vue. L'un d'entre eux est connu des services de police.









Un homme a été interpellé après s'être soustrait à un contrôle routier mercredi à Toulouse, a appris Le Figaro d'une source policière, confirmant une information de La Dépêche.





Les faits remontent au début de l'après-midi et trouvent leur nature dans un différend automobile. Deux automobilistes sont rentrés en contact, provoquant l'arrivée des forces de l'ordre. L'un des deux conducteurs a alors subitement remis en marche son véhicule, fonçant délibérément sur les policiers. Ceux-ci ont ensuite ouvert le feu à plusieurs reprises en direction du véhicule, provoquant son arrêt immédiat et l'interpellation de ses deux occupants.









Le conducteur connu pour des «antécédents routiers»

Trois policiers ont été légèrement blessés, dont un au genou, selon une source proche du dossier. Les deux automobilistes interpellés n'ont pas été blessés. Contacté, le parquet de Toulouse a confirmé au Figaro l'interpellation et le placement en garde à vue des deux suspects.