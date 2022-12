Transition énergétique : L’AMEE présente le modèle marocain aux journalistes sénégalais

Comme le Sénégal, le Maroc, pour une transition énergétique, s’est fixé des objectifs clairs et précis pour faire face aux soucis et problèmes tels que la production d’énergie, la consommation énergétique, la sécurité d’approvisionnement, la dépendance vis-à-vis de l’étranger, le coût de l’énergie, le développement économique et le respect écologique. Il s’agit, de la mobilisation des ressources locales, la rationalisation de la consommation nationale et l’atténuation de la dépendance énergétique. Pour atteindre ces objectifs, le royaume chérifien a pris quatre (04) mesures, à savoir : les mesures législatives, les mesures structurelles, les mesures réglementaires et normatives et enfin, les mesures techniques.



Un modèle bâti sur des fondements et des orientations stratégiques



En effet, Omar Ankila, responsable maintenance et formateur à l'Agence Marocaine pour l'Efficacité Energétique (AMEE), dans sa présentation sur le modèle marocain de la transition énergétique en marge de la formation sur les techniques d'efficacité énergétique dans le bâtiment et les systèmes solaires tenue du 12 au 15 décembre, à Marrakech (Maroc), au profit des journalistes sénégalais, a détaillé la stratégie de réalisation de la transition énergétique marocaine. Une stratégie qui, selon lui, se base sur des fondements sécurisant l’approvisionnement du pays en énergie et visant le développement socio-économique et écologique à moindre coût.



Il renseigne que son pays a mis à la disposition des acteurs du secteur de l’énergie, des orientations stratégiques pour développer des projets d’équipement énergétique. Il s’agit, pour les fondements stratégiques, de la sécurité d’approvisionnement, l’accès généralisé à l’énergie, la maîtrise de la demande et enfin, la préservation de l’environnement. Pour les orientations stratégiques, il s’agit d’assurer un mix énergétique diversifié, mobiliser le potentiel énergétique renouvelable, prioriser l’efficacité énergétique et assurer l’intégration régionale.



Ainsi, pour les mesures législatives, le spécialiste des énergies renouvelables signale que deux lois ont été adoptées, dont l’une est relative à l’ouverture du réseau électrique aux productions des énergies renouvelables privées et l’achat et vente électrique par le secteur privé. L’autre, quant à elle, est relative à l’instauration et structuration de l’efficacité énergétique.



Omar Ankila renseigne que plusieurs décrets d’application ont été signés par le roi du Maroc par rapport aux mesures réglementaires et normatives, et des lois ont été votées également pour la structuration de la transition énergétique. Pour les mesures techniques, il note que 125 mesures ont été prises, dont 14 dans l’industrie, 27 dans le transport, 26 dans le bâtiment, 17 dans l’éclairage public, 14 dans l’agriculture et la pêche et 27 traverses.