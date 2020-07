Trump évoque, pour la première fois, un possible report de l'élection présidentielle

Sur Twitter, le président américain a évoqué ce jeudi, pour la première fois, l'hypothèse d'un report de l'élection présidentielle, mettant en avant des risques de fraude liés, selon lui, à l'épidémie de Covid-19.

« 2020 sera l'élection la plus inexacte et la plus frauduleuse de l'histoire », a tweeté ce jeudi le président américain, évoquant le recours élargi au vote par correspondance pour le scrutin du 3 novembre. « Ce sera une véritable honte pour les Etats-Unis. Reporter l'élection jusqu'à ce que les gens puissent voter normalement, en toute sécurité??? », a-t-il ajouté.

Une décision présidentielle ne peut suffire



Techniquement, le président n’a pas le pouvoir de changer la date de l’élection qui a lieu le mardi qui suit le premier lundi de novembre, et ce depuis 1845, remarque notre correspondante à New York, Loubna Anaki. La date n’a jamais été décalée, même durant la guerre. Un éventuel changement dépend du Congrès, et étant donné que les démocrates contrôlent la Chambre des représentants, il est peu probable qu’ils approuvent la requête de Donald Trump s’il en fait une. D’ailleurs, en réponse à son message, Nancy Pelosi a tweeté l’article de la Constitution qui rappelle que c’est le Congrès qui décide de l’élection et non le président.

Le président américain a l’habitude d’annoncer des décisions pour lesquelles il n’a en réalité aucune autorité. Vue sa perte de vitesse dans les sondages, ça reste en accord avec sa stratégie de mettre en doute le bon déroulement de l’élection de novembre. Certains estiment que Donald Trump prépare ainsi le terrain pour une éventuelle contestation des résultats en cas de défaite.

With Universal Mail-In Voting (not Absentee Voting, which is good), 2020 will be the most INACCURATE & FRAUDULENT Election in history. It will be a great embarrassment to the USA. Delay the Election until people can properly, securely and safely vote???