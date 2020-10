Un pédophile ukrainien qui a abusé de sa propre fille condamné à huit ans de prison

Un pédophile Ukrainien condamné à 8 ans de prison

Un quadragénaire ukrainien a été condamné vendredi par le tribunal correctionnel de Bruxelles à huit ans de prison et cinq ans de mise à disposition du tribunal de l'application des peines. Il a été reconnu coupable d'avoir produit et diffusé et des contenus pédopornographiques, en abusant notamment de sa propre fille.

L'enquête a débuté en 2014 lorsque la police de l'Etat australien du Queensland a mis la main sur 176 images pédopornographiques, partagées sur un forum russe, qui présentaient une enfant de moins de 7 ans brutalement abusée.





Quatre ans plus tard, les investigations ont mené les enquêteurs australiens à une adresse IP en Belgique.





La police judiciaire fédérale est quant à elle parvenue jusqu'à un profil Facebook sur lequel la victime était visible. Celui-ci appartenait à un Ukrainien résidant illégalement en Belgique avec sa femme et sa fille. Sur son ordinateur, plus de 100.000 fichiers à caractère pédopornographique ont été découverts.