Affaire Ndiaga Diouf: Barthélemy Dias sera édifié le 21 septembre prochain

Le suspense perdure. Le maire de Dakar, Barthélemy Dias, devra encore prendre son mal en patience avant d'être édifié sur son sort dans l'affaire du meurtre du jeune Ndiaga Diouf survenu, en décembre 2011, à la Mairie de Mermoz-Sacré-Coeur.