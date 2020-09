Attaqué par Madiambal Diagne : Me Moustapha Dieng prend la défense de Téliko

L’avocat Me Moustapha Dieng n’est pas resté insensible face aux attaques dirigés contre le président de l'Union des magistrats du Sénégal (UMS). Selon Madiambal Diagne, depuis son élection à la tête de l’Ums en 2017, Souleymane Téliko s’illustre par des prises de position publiques systématiquement aux antipodes des actions du régime de Macky Sall. Ainsi, le propriétaire du journal Le Quotidien est allé jusqu’à se demander si « Téliko est juge ou opposant politique ? ».Pis, le magistrat a été auditionné par l'Inspection générale de l'administration de la Justice (IGAJ) et devrait aussi être entendu par le Conseil de discipline de la magistrature suite à l’affaire de la corruption dans la magistrature impliquant le premier président de la Cour d’appel de Kaolack Ousmane Kane.« Guédiawaye notre fierté suit avec une attention particulière l’évolution de l’affaire du juge Souleymane Téliko, l’enfant de la localité. J’ai terminé mon éducation religieuse auprès de son père en face de l’arrêt Dial Mbaye, obtenu le Bac en même temps que lui, partagé avec Jules mes humanités en Droit à l’université Cheikh Anta Diop de Dakar (Ucad) jusqu’à son admission avec brio à l’Enam! », a déclaré sur sa page Facebook le conseil Me Dieng surnommé également l’avocat de la banlieue dakaroise.Avant de témoigner : « Nous nous côtoyons au quotidien dans les différents Cours et Tribunaux du Sénégal où son intégrité, son incorruptibilité et son sens élevé du devoir n’ont jamais été pris en défaut ! Téliko est un digne et éminent magistrat qui porte au plus haut les plus belles valeurs de l’être humain qui mérite félicitations et considération, pas autre chose ! ». Me Moustapha Dieng de laisser entendre : « Non, pas ça ! Courage mon frère, le secours du Maître des Juges est acquis aux croyants et aux endurants ! Et tu l’es, Souleymane ! ».