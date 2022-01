Attentat à la pudeur : l’étudiant accusé par une mère de famille, relaxé

Le juge des flagrants délits de Dakar a vidé hier, le dossier de l’étudiant, F.Tall. Poursuivi pour attentat à la pudeur et coups et blessures volontaires, il a été finalement relaxé.



D’après le « Soleil », il avait été arrêté à la suite des accusations de sa voisine Nd. Fall, mère de cinq enfants. Cette dernière l’accusait d’avoir tenté d’abuser d’elle le 30 septembre 2021. A en croire ses propos, elle a dû crier et se battre avec son bourreau qui l’a surprise dans son sommeil.



Lors de son audition, la semaine dernière, l’étudiant F. Tall, a nié les faits, soutenant que c’était un complot contre lui, car il n’adresse pas la parole à la dame depuis quatre ans.



Les avocats de la défense, en plus de soutenir que ce n’était pas suffisant pour condamner leur client parce qu’il n’y avait aucun témoin dans cette affaire, ont finalement gagné la bataille car le tribunal a demandé la relaxe pure et simple de leur client.