Bâtonnat du Sénégal : Me Pape Leyti Ndiaye quitte avec un bilan positif, Me Mamadou Seck ambitionne de promouvoir davantage l'étique et la déontologie





« C’est une mission exaltante d’être bâtonnier. Vous vous sentirez quelquefois seul. Parfois vous vous sentirez revigoré par le caractère sacré de votre mission », s'est exprimé Me Pape Leyti Ndiaye. Le désormais ancien bâtonnier de l’Ordre des avocats du Sénégal a rendu le bâton et passé la charge à son confrère Me Mamadou Seck. Ce dernier sera le nouveau Bâtonnier pour trois ans. La cérémonie de passation s’est tenue, le mardi dernier à Dakar. Me Ndiaye affirme avoir passé trois années intéressantes, instructives à tout point de vue, difficiles, au point que son « bilan aurait pu s’arrêter à ses cheveux blancs ». Dressant son bilan, il a noté qu’ « être bâtonnier, c’est une entreprise à feu continu. Être un bâtonnier en temps de Covid, c’est être un bâtonnier de la Covid. J’ai été un bâtonnier de la Covid. J’ai dû faire face à cette adversité en consolidant les acquis comme la protection sociale des avocats mise en place par les bâtonniers qui m’ont précédé, le fonds d’aide aux avocats, l’école des avocats, le rayonnement international de notre barreau, … » Il a ajouté s’adressant à ses collaborateurs n’avoir jamais posé ou commis le moindre acte par méchanceté, intention de nuire, calcul mercantile, désir de barrer ou intérêt personnel.

Le nouveau bâtonnier quant à lui affirme qu’il faut un dialogue entre les différents acteurs. Pour Me Mamadou Seck, ce n’est pas le moindre des paradoxes que de voir la justice être constamment sollicitée pour trancher. « Nous devons donc la préserver et la défendre en nous rappelant le sens de la vertu et la justice. Nous devons faire preuve d’une rigueur et d’une déontologie sans faille dans le respect de nos serments. La justice est aussi une administration qui se doit d’être performante. C’est pourquoi le barreau est à la disposition de la magistrature pour accompagner la transformation institutionnelle de l’appareil judiciaire en liant avec tous les autres acteurs de la justice » dit-il. Sur les perspectives, l’avocat notifie que la bonne marche de l'institution judiciaire sera pour lui une priorité. S’y ajoute la poursuite de la mise en œuvre d'une politique professionnelle commune qui va vulgariser les connaissances, compétences et une visualisation des bonnes idées. « Tout bâtonnier entrant est un maillon d'une chaîne sans frein. C’est pourquoi je prône une gouvernance participative et inclusive avec des actions concrètes aux travers desquelles, chacun sera fier d'appartenir au barreau. J’ai la volonté d'améliorer l'institution dans le respect de la déontologie des règles par des avocats biens formés et j’invite les jeunes avocats d'assurer l'avenir dans la formation basée sur l'évolution des choses mais aussi l'éthique et la déontologie »

Pour sa part, la secrétaire générale du ministère de la justice qui a présidé la cérémonie a rappelé que l'avocat occupe une place très importante dans la société. Il est un personnage multidimensionnel et multi-facette, défenseur de toutes les causes. S’adressant au bâtonnier sortant elle dira : « Vous avez accompli votre part du travail dans la construction d’un ordre des avocats moderne et respecté. Vous avez instauré une plus grande discipline dans la profession, sans avoir eu besoin d’user du bâton symbole de la fonction » a noté Aissé Gassama. Elle a par ailleurs salué la collaboration franche du bâtonnier sortant avec le Ministère de la Justice. « C’est sous votre magistère que s’est matérialisée l’attribution à l’Ordre par l’Etat du Sénégal d’un terrain d’un hectare à Diamniadio pour l’édification de l’école des avocats accompagnée par une importante contribution financière pour sa construction ».