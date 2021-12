Détournement de 5 milliards au Trésor : Sur les traces de l'Inspecteur Abdoul Aziz Diop, un Hizbut à qui on prête une immense fortune...

Deux inspecteurs du Trésor sont accusés d'un détournement portant sur près de 5 milliards de Fcfa. Il s’agit de Mouhamed Ndiaye et Abdoul Aziz Diop.



Le dernier nommé, percepteur de Mbacké, âgé de 45 ans, est né à Thiès. Membre des Hizbut, Diop disposerait, selon des sources de L’Observateur, d’un patrimoine financier assez important.



En effet, rapporte le journal dans sa livraison de ce lundi, on lui prête une grande richesse avec des biens immobiliers et une kyrielle de comptes bancaires fournis.



Côté accoutrement, il se distingue dans ses habits avec un grand boubou style «Baye Lahad» et une écharpe toujours autour du cou qui témoigne de son appartenance aux Hizbut Tarquitah.



Marié et sans enfant, son épouse est une commerçante qui vit à Dakar. Il a construit une somptueuse villa à Touba estimée à plusieurs millions Fcfa.



Issu de la promotion 2005-2007 de l'ENA, il a été affecté à Thiès puis à Saint-Louis. Bombardé en 2015 percepteur municipal à Mbacké, il trime 7 ans avant d’être promu général à Kolda où il ne restera que 6 mois, de janvier à juin 2021.



Mais, ce nouveau poste précipitera sa chute. Il ne bénéficiait pas d’une bonne image dans son milieu professionnel. Il organisait régulièrement son indisponibilité et son supérieur hiérarchique se plaignait à plusieurs reprises de son comportement.



Étudiant à l’UGB de Saint-Louis, il côtoyait les Hizbut Tarquitah. Ses condisciples lui reprochaient de n’être pas un talibé modèle en termes de contribution ou de participation aux activités des Hizbut.



Toutefois, on lui reconnait sa participation financière d’une dizaine de millions Fcfa pour la réfection d’un daara complètement décimé par les flammes. Il avait pris en charge la construction dudit daara.