Politique pénale : Ismaila Madior fait le bilan et annonce des réformes

Ismaila Madior Fall et les reformes

La session 2022 s’est tenue ce lundi 19 décembre à Dakar. Cette rencontre annuelle a été présidée par Ismaïla Madior Fall, Garde des sceaux, Ministre de la Justice. Les éminences du parquet à savoir les procureurs, les délégués et substituts du procureur ont répondu présents.





Cet évènement constitue un creuset privilégié d’échanges et de discussions sur les performances et défis liés à la mise en œuvre de la politique pénale générale et de l’action publique en particulier. Un rituel bien ancré qui permet à la fin de chaque année judiciaire d’examiner l’état d’exécution de la politique pénale. Le thème de cette année est: circulaire de politique générale, bilan et perspectives. «Trois années après sa mise en œuvre, l’heure est venue de s’interroger sur le niveau de mise en œuvre de son contenu», a relevé Ismaïla Madior Fall.





L’objectif de cette circulaire est de mettre à la disposition des magistrats un instrument pour mener à bien leurs importantes attributions, selon le Ministre de la justice. En effet, dans un contexte marqué par la recrudescence de la criminalité et face aux attentes de la population, l’efficacité de l’action publique tient sa source dans sa capacité de résilience.