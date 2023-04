Procès Sitor Ndour : l'AJS rejette le verdict de la Chambre criminelle

L'Association des juristes sénégalaises rejettent le verdict de la Chambre criminelle de Dakar qui a acquitté Sitor Ndour , l'ancien Directeur du Centre des oeuvres universitaires de Dakar (COUD), accusé pour viol présumé sur une mineure.

En effet, l'Association des juristes sénégalaises dit être convaincue qu'il y a bel et bien eu viol sur cette fille mineure. Très surprises de la décision rendue par la justice, ces femmes réaffirment leur soutien à l'endroit de la victime en exigeant l'application de la loi 2020/05 du 10 janvier 2020 criminalisant le viol.





"La fille a été victime de viol avec des preuves à l'appui dont le certificat médical et d'autres justificatifs que je ne peux pas citer parce que je ne veux pas rentrer dans les détails. Mais ce qui est sûr est que nous sommes surprises par cette décision rendue. C'est la raison pour laquelle nous avons organisé cette conférence de presse pour non seulement dénoncer cette injustice, soutenir la victime mais aussi rappeler cette loi criminalisant le viol qui est là et qui doit être appliquée dans toute sa rigueur parce que ça n'a pas de sens de voter une loi et de ne pas l'appliquer", précise Penda Seck Diouf, une des membres de l'AJS sur les ondes de la Rfm.