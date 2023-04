Tribunal de Dakar: Retour de parquet pour les présumés «terroristes»

Premier retour de parquet pour les 8 «terroristes» dont Khadidiatou Diallo, les Cheikh Omar Bitèye, Badji et Dramé! L’information est donnée par l’avocat, Me Cheikh Khoureyssi Ba sur sa page Facebook. Selon lui, les mis en cause ont été déférés ce mardi 25 avril au terme d'une garde à vue à la Sûreté urbaine qui avait débuté le 16 Avril dernier, veille du procès en appel opposant leader du Pastef/Les patriotes, Ousmane Sonko au ministre du Tourisme et des Loisirs, Mame Mbaye Niang.





Khadidiatou Diallo et Cie sont poursuivis pour avoir confectionné un important lot de cocktails Molotov pour faire face aux forces de l’ordre, le jour de l’audience qui devait se tenir devant la Cour d’appel de Dakar, le lundi 17 avril dernier.