Après Safia Diatta, Benoit Diop quitte la Sen Tv

Encore un nouveau départ au sein de la Sen Tv. Le chroniqueur Benoît Diop a annoncé son départ de l’émission Guiss-Guiss. « Je tiens à vous informer que je ne fais plus partie de l’équipe de Guiss Guiss. Merci à ma famille, ma sœur Safia Diatta et à vous mes amis pour vos conseils et encouragements tout au long de mon parcours à la Sen Tv », a écrit Benoit Diop sur ses réseaux sociaux.





Pour rappel, la présentatrice principale de l’émission Guiss-Guiss, Safia Diatta, a annoncé elle aussi son départ de Sen Tv, il y a de cela quelques jours.