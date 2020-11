Décès d'Amadou Toumani Touré : L'hommage de Macky Sall

Le président de la République Macky Sall a rendu un vibrant hommage à l’ancien Président malien, Amadou Toumani Touré, décédé ce mardi 10 novembre."Je suis peiné d'apprendre le décès de SEM Amadou Touma Touré, ancien président de la République du Mali. Je salue la mémoire de l'illustre défunt et présente mes condoléances émues à sa famille et au peuple malien ami et frère. Paix a son âme", a écrit le Chef de l'Etat dans un tweet.