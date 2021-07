Anniversaire : Ousmane Sonko fête ses 47 ans

Ousmane Sonko fête ses 47 ans

Encore une année de plus pour le leader du Pastef ! Ousmane Sonko va fêter ses 47 ans, ce jeudi 15 juillet. Les militants Patriotes n’ont pas oublié la date d’anniversaire de leur leader. En effet, c’est vers minuit (00 heure) qu’ils ont commencé à polluer les réseaux sociaux avec des messages et des vœux de longévité, accompagnés de la photo de Sonko. Ancien inspecteur des Impôts et domaines, homme politique et membre de l’opposition, Sonko est né à Thiès, le 15 juillet 1974. Il est le président du parti Patriotes du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (Pastef). Député, depuis juillet 2017, Ousmane Sonko a été candidat à la présidentielle de 2019 sous la bannière de la coalition Sonko, avant de finir 3eme. Joyeux Anniversaire, Sonko !