« Star Wars : Visions » saison 2 : Camille Cottin rejoint le casting

Aux côtés de Lambert Wilson, Camille Cottin fait son entrée dans l’univers de la force avec la saison 2 de « Star Wars : Visions ».







L’actrice française Camille Cottin, devenue une star internationale, vient d’ajouter une nouvelle corde à son arc : elle fait désormais partie de la grande famille Star Wars. Lors de la Star Wars Célébration 2023, ce lundi 10 avril, Lucasfilm a dévoilé la bande-annonce de la saison 2 de Star Wars : Visions, qui doit arriver le 4 mai sur Disney+.