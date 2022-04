Le cadeau de mariage démesuré de David Beckham à son fils

David Beckham offre un cadeau de mariage à son fils

Rien n’est trop beau (ni trop cher) pour son fils. À l’occasion du mariage de Brooklyn Beckham et Nicola Peltz, David Beckham a fait un cadeau complètement fou à son aîné: une Jaguar XK140 de 1954 qui a été entièrement rénovée pour une valeur de 418.000 euros.





Ce samedi 9 avril, Brooklyn Beckham et Nicola Peltz se sont dit “oui” lors d’une cérémonie organisée en Floride. Pour l’occasion, leur famille, leurs proches et de nombreuses célébrités avaient fait le déplacement jusqu’aux États-Unis. On a notamment pu apercevoir David et Victoria Beckham dans de superbes tenues de gala: un smoking noir pour lui et une robe argentée sublime pour elle.





Deux jours après les noces les plus attendues de la saison, on apprend que David Beckham a offert un cadeau complètement fou à son fils à l’occasion de son mariage. Il a fait rénover une Jaguar XK140 de 1954 pour la somme astronomique de 418.000 euros environ. La voiture a été entièrement restaurée et électrifiée, avant d’être repeinte dans un bleu clair unique qui lui donne tout son charme. La couleur est composée d'un mélange secret de pigments, dont les Beckham ont l’exclusivité: aucun autre client ne pourra utiliser cette couleur.





Rappelons que l’ancien joueur de football britannique est l’un des investisseurs de la société de restauration automobile Lunaz depuis 2021. “Cette voiture remarquable est le cadeau parfait pour son fils Brooklyn et sa belle-fille, Nicola, le jour de leur mariage. À tous les égards, cette extraordinaire voiture classique électrique de Lunaz symbolise un avenir radieux”, a expliqué à ce propos David Lorenz, le fondateur de la société.