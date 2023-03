Maladie vocale : Coumba Gawlo Seck évoque « l’attaque mystique »

Coumba Gawlo Seck va faire son retour sur la scène musicale, après plusieurs années d’absence. La chanteuse souffrait des cordes vocales. Interrogée, hier, lors d’une conférence de presse, sur une possible attaque mystique, l’artiste a écarté ce scénario : « On est en Afrique et à chaque fois que les choses arrivent, les gens ont tendance à chercher des coupables. À mon niveau, je ne cherche aucun coupable. Ce qui m’est arrivé relève de la volonté divine. Il n’y a rien de mystique. »





Pendant ces trois années d’absence, Coumba Gawlo a été à la Mecque pour faire le pèlerinage. Une expérience qui l’a fortement marquée.