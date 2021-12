Miss France 2022: le discours de Miss Réunion fait l'unanimité

Des mots qui font sens. Ce samedi 11 décembre, Miss Réunion a fait sensation auprès du public, après avoir été sélectionnée parmi les douze dernières concurrentes de l’élection de Miss France 2022, qui se tient au Zénith de Caen.



La raison? Un discours à la fois amusant et engagé. “Puisqu’on est entre nous, je tenais à partager une petite anecdote”, a commencé Dana Virin. “Mon père était furieux quand il a appris que je participais. Ma mère, elle, pensait que j’allais échouer à mes examens. Cependant, j’ai quand même relevé le défi. Et dire que ce soir, je représente les couleurs de la Réunion. C’est incroyable.”



La diplômée d’un master en banque et doctorante en économie a fait un petit clin d’œil à deux des membres du jury. “Viser la couronne de Miss France, ça ne me fait pas peur”, a-t-elle lancé à Amel Bent, en référence aux paroles de son tube Ma philosophie. “Je tâcherai de mettre des paillettes dans le cœur des Français”, a-t-elle aussi envoyé à l’intention d’Inès Reg, qui s’est fait connaître grâce à une vidéo humoristique avec des propos similaires.



Enfin, la Miss a conclu ses paroles sur une note engagée en faveur des femmes. “La diversité culturelle de la France est de porter mon engagement pour l’émancipation des femmes et la lutte contre les violences conjugales. Je compte sur vous”, a-t-elle clamé.



La jeune femme n’a pas laissé les téléspectateurs indifférents, comme en témoignent les réactions sur Twitter sur Twitter.



Sérieux, elle a fait un sacré discours la Miss Réunion #MissFrance2022 pic.twitter.com/gQAKqX6HtA — ?????? ?????? ??? (@NanaCoubo) December 11, 2021

Mdrrr miss Réunion elle a fait un discours j'ai cru elle se présentait aux élections présidentielles ???????? — Babz?????????9 (@Babznigga) December 11, 2021